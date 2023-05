David Carreira escreve carta emocionante para a mãe: «Sempre senti um amor por ti maior que tudo»

Este domingo, 7 de maio de 2023, foi o dia da mãe e David Carreira não deixou escapar este dia tão especial.

O cantor aproveitou para surpreender a mãe com uma carta de amor: «Mãe, escrevi-te uma carta ❤️‍🔥 E nesta carta não cabe todo o amor que sinto por ti. Sempre tivemos uma ligação muito especial, sempre fui o menino da mamã, aquele que te dava mais dores de cabeça e penso que hoje em dia ainda devo dar de vez em quando. Mas ao mesmo tempo, sempre senti um amor por ti maior que tudo, lembro-me de na hora de almoço da escola, ires buscar-me para almoçarmos juntos e vermos o “ Hora do Recreio “ e os “ Pokémon “ antes de voltar para as aulas.»

David recordou um momento marcante: «Lembro-me do dia em que voltei para casa com o senhor que entregava o correio, só porque te tinhas esquecido de me dar um beijo antes de eu entrar na escola. De repente lá estava eu à porta de nossa casa e tu a achar que eu estava na escola… Bati à porta e simplesmente disse: esqueceste-te de me dar um beijo 🥺 Nesse dia ficámos os dois em casa, a ver desenhos animados.»

«Lembro-me de quando nos compraste , a mim e ao Mickael, a nossa primeira consola, jogávamos à Nintendo, tu não achavas piada nenhuma mas disfarçavas muito bem, então para mim era alta cena! Jogar com a minha mãe à Nintendo, nem todos tiveram uma mãe que tinha skills no Mário Kart 😂😂😂 Hoje em dia continuas a preocupar-te comigo da mesma forma que te preocupavas quando tinha 10 anos, sempre preocupada em saber como estou, como estão as coisas com o Lucas, e amo ver-te a ser a melhor avó do mundo. Espero um dia poder ser tão bom pai como boa mãe foste para mim.», concluiu o ator.

Veja a publicação feita pelo artista e a fotografia partilhada com a mãe e o filho: