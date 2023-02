David Carreira está disponível para voltar aos «Morangos com Açúcar»!

Neste domingo, 19 de fevereiro de 2023, David Carreira foi uma das caras que marcou presença na grande Gala dos 30 Anos da TVI.

O cantor e ator subiu ao palco para apresentar a atuação que marca o regresso dos «Morangos com Açúcar», onde deu os primeiros passos do seu percurso profissional. David Carreira, que fez parte do elenco da 8ª temporada, entre 2010 e 2011, mostrou-se disponível para regressar à série de sucesso: «Eu não fui convidado, mas eu aceitava! Fica a dica.».

Recorde-se que foi este ano, em que se assinala o 20º aniversário da estreia dos «Morangos», que a TVI e a Prime Video anunciaram que irá ser feita uma nova temporada.

