Descobrimos qual é o destino de férias de David Carreira para este verão!

David Carreira brinca com Ana Guiomar: «Isso é mais de linha erótica...»

Sobre regresso aos "Morangos com Açúcar", David Carreira deixa a 'dica': «Adorava!»

Na passada sexta-feira (19 de maio), a equipa do "Esta Manhã" quis saber um bocadinho mais sobre o David Carreira e lançou as perguntas, às quais o cantor respondeu, no Instagram da TVI.

"Para onde é que vais de férias este verão?", "Quantas horas dormiste hoje?", "Qual é o doce a que não resistes nunca?" ou "Porque é que encomendas comida para 20 pessoas, quando sabes que és só tu que almoças?" foram algumas das questões colocadas.

Recorde-se que David Carreira começou o seu percurso profissional na TVI, na série «Morangos com Açúcar 8», em 2010, onde cantava e dançava, tendo-se lançado na música após essa experiência. Desde então participou noutras novelas de sucesso, como «Louco Amor», «Santa Bárbara» (atualmente em exibição na TVI Ficção), «Bem me Quer» e, mais recentemente, em «Rua das Flores».