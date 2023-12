O primeiro Natal de Lucas, filho de David Carreira e Carolina Carvalho

O Natal de 2023 foi muito especial para o casal David Carreira e Carolina Carvalho, pois foi também o primeiro Natal de Lucas, filho que ambos, que está quase a fazer um ano.

Foi no seu instagram, que o cantor partilhou momentos adoráveis com a namorada e Lucas e que deixou os seguidores completamente embevecidos com tanto amor e partilha. David Carreira escreveu "O Natal com que sempre sonhámos finalmente chegou".

Lucas nasceu no dia 27 de Janeiro de 2022 e conseguiu tornar o Natal dos papás único. Nos vídeos partilhados pelo cantor, percebemos que é um bebé muito engraçado e que não deixou David terminar a música que estava a cantar, pois estava a tentar mexer na guitarra.

Já foram inúmeros os momentos que David Carreira e Carolina Carvalho partilharam com o filho e é impossível não ficar indiferente à relação dos três.

Ainda na publicação, a namorada Carolina Carvalho comentou "David, conseguimos"! Importante destacar que uma das fotografias partilhadas a atriz mostra um anel solitário na mão direita, o que levou os seguidores do casal a falar sobre um possível noivado.