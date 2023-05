O momento pelo qual David Carreira esperava, finalmente, aconteceu!

Nesta segunda-feira, 8 de maio, David Carreira partilhou uma novidade pela qual muitos ansiavam: o lançamento do novo álbum.

O cantor, e ator, publicou uma imagem e, na legenda, escreveu:

"Há 4 anos que estava à espera deste momento! Já está cá fora a capa do álbum #oyto 🙈 No dia 19 de Maio fica disponível em todas as plataformas digitais, mas se fizeres pre-save, além de seres o primeiro a ouvir o álbum, podes ganhar acesso à LISTENING PARTY na véspera do lançamento e a uma call comigo antes do álbum sair. O link do pre-save está nos meus destaques ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥"

Recorde-se que David Carreira deu os primeiros passos na música após participar na 8ª temporada dos «Morangos com Açúcar». Espreite o momento em que o artista revelou tudo a Manuel Luís Goucha, no programa «Conta-me», em abril de 2022: