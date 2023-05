David Carreira partilha o número de telemóvel e deixa os fãs eufóricos

David Carreira não para e surpreender e esta semana deixou os fãs em euforia total.

O cantor, filho de Tony Carreira, divulgou o número de telemóvel para que os fãs falem com ele e fiquem a par das últimas novidades: «Já sabem que gosto sempre de estar próximo de quem me segue 🔥🔥🔥

Ontem deixei o meu número no Twitter para os meus fãs falarem comigo, contei algumas novidades em primeira mão e ainda desvendei algumas das pistas escondidas dentro do novo álbum 💿😏

Também podes saber tudo, basta mandares-me mensagem por whatsapp 918855110 para falarmos um bocadinho 😉💥».

Os seguidores do ator, que fez parte do elenco de «Morangos com Açúcar» e «Rua das Flores», apressaram-se a comentar, mostrando o nível de felicidade com a possibilidade de falar diretamente com ele: «Vou ligar de madrugada», «Só falta responderes», «Já mandei mensagem! Também quero saber as coisas em primeira mão! Anuncia logo!».

Veja a publicação do artista: