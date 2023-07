A história viral do momento. Este restaurante ia fechar até que um vídeo no Tik Tok o salvou

Miguel Ribeiro, proprietário do restaurente Delwrap, esteve no Dois às 10 a contar como um vídeo no tik tok, feito pela filha, salvou o espaço de fechar.

Em conversa com Cláudio Ramos e Mafalda Castro, Miguel Ribeiro preparou as suas iguarias e revelou a história caricata. O espaço está aberto há dois anos e é o primeiro restaurante de Miguel Ribeiro, contudo nem tudo estava a correr bem. «Tenho andado angustiado, tem sido difícil, o restaurante não paga as costas. Tem sido bastante difícil e mais trabalho do que estava à espera. Sempre tivemos muito pouco movimento no restaurante», contou. «sempre quis ter um restaurante desde criança, sou daquelas pessoas que viaja para comer qualquer coisa…»

«Sempre fizemos muito delivery, mas as plataformas cobram 30 por cento e é difícil pagar as contas. Isto é um conceito que tem muita preparação, tem muitos frescos», explicou.

O momento de viragem aconteceu após a filha de Miguel Ribeiro ter publicado um vídeo no Tik Tok que mostra a angústia do pai. «Fico tão triste a ver o meu pai à espera de clientes, ele tentou dois anos que resultasse, mas vai ter de fechar restaurante».

Após a publicação do vídeo, o Delwrap tornou-se viral e aumentou a clientela. «Sentimos um pico muito grande, tivemos muitas pessoas a oferecer ajuda, tanta que nem soube como dizer que não», explicou.

