Depois de uma semana, concorrente ameaça desistir! Descubra quem e porquê no Diário

O Triângulo ainda agora começou e parece que já há quem queira desistir do programa. A revelação consta da página oficial de Instagram do programa.

«Depois de uma semana, há concorrentes que querem desistir d’O Triângulo!», lê-se na publicação, que adianta que se vai saber tudo no Diário de hoje. «Descubra quem e porquê, a partir das 18h!».

Por isso já sabe, se quer saber quem ameaçou desistir do jogo é esperar mais um bocadinho, que daqui a instantes o Diário está no ar, com apresentação de Mafalda Castro.