Diana Lopes conta tudo sobre a cirurgia que fez para aumentar o peito

Diana Lopes submeteu-se a uma cirurgia para aumentar o peito no passado dia 31 de março e esta segunda-feira contou todos os detalhes da mesma, esclarecendo também algumas dúvidas dos seguidores.

«Como prometido partilho com vocês alguns pormenores sobre a cirurgia que realizei, uma mamoplastia de aumento (...) Era um sonho que tinha desde sempre e ainda há tanto para vos contar», escreveu na sua página de Instagram, com um vídeo da explicação.

A ex-concorrente do «Big Brother» continuou: «Sei que são muitas as vossas dúvidas e curiosidades e todas elas vão ser esclarecidas! Para já, deixo-vos alguns pontos que considero cruciais que saibam».

«* A prótese foi colocada por trás do músculo.

* A cirurgia foi realizada via axilar ficando com uma cicatriz apenas de 4cm.

* Eventualmente se voltar a desejar ser mãe, posso amamentar sem qualquer problema.

* Não fui submetida a anestesia geral mas sim a sedação e não houve internamento.

* Apesar da clínica ser em Lisboa e eu viver no Porto, o acompanhamento pós operatório até à primeira consulta foi incrível, seja por whatssap ou chamada, 24h/24h!», escrevei.

Diana Lopes deixou ainda um aviso: «Não se esqueçam… Tudo é difere de pessoa para pessoa e todos os pormenores da cirurgia podem variar consoante o caso exposto, daí o ideal ser marcarem a vossa avaliação!».

«A verdade é que não podia estar mais satisfeita e com plena consciência que estou perante profissionais de excelência! Não ficamos por aqui, por isso fiquem desse lado! Obrigada por TUDO! Sinto-me muito mais saudável a todos os níveis», concluiu.

Veja agora o vídeo partilhado por Diana Lopes com a explicação: