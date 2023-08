Férias sem o filho? Diana Lopes é confrontada e responde à letra: «Sou mãe, mas nao morri»

De férias com colega do Big Brother, Diana Lopes alerta: «Tem tudo para correr mal…»

Diana Lopes esteve de férias no Algarve na companhia de Mafalda Diamond. De volta ao norte, a ex-concorrente do Big Brother abriu uma «caixa de perguntas» na sua página de Instagram para responder a algumas questões dos seguidores.

«Foste de férias sem o teu filho? Como consegues?», foi uma das perguntas colocadas.

Diana Lopes fez questão de responder e deixou claro: «Sou mãe, mas não morri».

«Este tipo de perguntas/comentários são completamente ridículos e infelizmente ainda os recebo com alguma frequência. Como consigo o quê? Não me esquecer por um segundo que é possível ser uma mãe do caraças, colocar sempre o nosso filho em primeiro lugar, mas sem nunca esquecer que ser mãe não é deixar de existir? Sou uma mãe e mulher de 29 anos com imensa vontade de continuar a sentir-me viva, posso? Ou é motivo de crítica também?», começou por dizer.

«Não preciso de provar a ninguém a mãe que sou. Preciso de o ser. De lutar todos os dias para que passem os anos que passarem a nossa cumplicidade continue a ser surreal e o nosso amor eterno, para que nunca lhe falte nada. De fazer do meu filho a criança mais feliz do mundo. Aproveitar uns dias, um fim de semana ou até uma semana ajuda e muito nesse trajeto, porque a nossa estabilidade mental é uma das bases mais importantes para conseguirmos fazer ‘o outro’ feliz. Seja filho, amigo, namorado», continuou.

«Tenho pena não só por este tipo de mentalidade como também da necessidade de se esconderem por trás de um perfil falso para de alguma forma tentarem fazer mal ou afetar a alguém. Sou mãe. Mas não morri. Metam essa inveja e maldade de lado e façam o mesmo, vivam. A vossa vida de preferência. Obrigada desde já á ajuda incrível da minha família e claro do pai! Somos um perfect team. Deste lado vamos continuar a viver esta bolha de amor, que é muito nossa e não vossa», rematou a ex-concorrente.

No final, Diana Lopes fez questão de destacar que quem lhe colocou esta pergunta foi um perfil falso no Instagram.