Diana Lopes esclarece se é amiga de Bárbara Parada ou não

Depois de viverem alguns momentos intensos e de alguma tensão na última edição do Big Brother, Diana Lopes e Bárbara Parada estão mais próximas. Desde que abandonou a casa mais vigiada do País, que a ex-concorrente tem estado muito interativa nas redes sociais e, por diversas vezes, satisfaz a curiosidade dos fãs respondendo a questões. Desta vez, esclareceu que se dá bem com Bárbara Parada, com quem viveu momentos de intensidade e alguma tensão dentro da casa do Big Brother.

«Que muitos duvidam? Eu sei. Que muitos criticam? Também sei. Temos conversas que ficam connosco, e conheço uma parte da Bárbara que nem toda a gente conhece. Prometo que quando ela fizer anos lhe ofereço uma caixa de douradinhos».

Veja o vídeo e recorde um dos pontos altos entre Diana Lopes e Bárbara Parada no programa Big Brother.