De férias no Algarve, Diana Lopes confessa: «Nunca vou fechar a porta a um amor de verão»

No TVI Extra, o repórter Sérgio Ferreira esteve à conversa com Diana Lopes e Mafalda Diamond, ex-concorrentes do Big Brother, que se encontram neste momento de férias no Algarve.

Diana Lopes confessa sobre a sua vida amorosa: «Continuo com o mesmo amor de sempre, o Afonso, meu filho»,

«Agora decidi fazer uma pausa a nível profissional, esta semaninha que passou, em setembro vou continuar focadíssima na minha loja e aproveitar que vem aí o novo Big Brother que eu acho que vai ser muito intenso, vou continuar com a minha rubrica a comentar tudo!», esclarece Diana Lopes.

O repórter questiona: «Não tem andado passarinho nenhum à tua procura?» Ao que Diana Lopes responde: «Isso agora fica em off, estou numa fase muito boa da minha vida, têm acontecido coisas que eu não estava à espera mas continuo solteira com um único amor na minha vida que tem quatro anos!».

Sérgio Ferreira pergunta ainda: «Mas se vier alguém, um passarinho cantar…», Diana Lopes responde então «Nunca na vida vou fechar porta a um amor de verão, que venha ele!».

O repórter brinca dizendo: «Podemos ter inscrições de Diana Lopes!».

O que será que trará o verão à ex-concorrente? Veja aqui o vídeo.