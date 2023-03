Após reencontro polémico, Diana Lopes esclarece relação com Miguel Vicente: «Já tivemos a oportunidade de ir almoçar»

A rivalidade de Diana Lopes e Miguel Vicente marcou a última edição do Big Brother. No entanto, recentemente, os dois surpreenderam os fãs e apareceram juntos numa fotografia partilhada nas redes sociais. Diana Lopes esteve à conversa com Mafalda Oliveira e esclareceu a relação que mantém cá fora com o vencedor do Big Brother.

«Está tudo bem, já tivemos a oportunidade de ir almoçar os dois. Da mesma forma que eu senti esta ligação com ele, sinto que ele também a sente para comigo. Nós percebemos que precisávamos um do outro no jogo. Ele próprio admite que sentiu muito a minha falta após a minha expulsão», contou a ex-concorrente.

Admite que a vitória foi merecida: «Foi uma vitória justa. É óbvio que não concordei com muitas atitudes que ele teve ao longo da sua estadia na casa, mas o prémio foi mais que justo, fazia todo o sentido.»

«Aliás, se eu saí por causa do Miguel Vicente ao menos que ele leve o caneco», acrescentou em tom de brincadeira.