Diana Lopes sobre Sara Sistelo: «Está a perder o amor próprio...»

Diana Lopes comenta as últimas polémicas d’O Triângulo! Saiba quais são os «ódios de estimação» da ex-concorrente

Diana Lopes foi questionada por um seguidor sobre a sua opinião relativamente a Sara Sistelo: «O que achas da Sara?».

A ex-concorrente do Big Brother já demonstrou ser uma seguidora assídua do novo Reality show e vai partilhando as suas opiniões em relação às polémicas e ao jogo dos concorrentes.

Desta vez, partilhou a sua opinião sobre Sara Sistelo: «Tenho saudades de ver a Sara das primeiras duas semanas: energética, divertida, participativa», começou por dizer.

«Esta Sara está a perder o amor próprio. E apesar de dizer que não está a gostar de Moisés, acho que todos nós temos dois dedos de testa e vemos o óbvio», acrescentou.

Diana Lopes concluiu: «Acho que há limites que não devem ser ultrapassados. Infelizmente o caso da Sara é muito comum na nossa sociedade. Resta-nos perceber o valor que temos e não aceitarmos menos do que aquilo que merecemos».