A TVI é Líder no Digital há 22 meses consecutivos

A TVI conquistou a liderança no Digital em Dezembro, consolidando a sua posição como líder do ano em 2023. Mantendo a hegemonia desde 2022, a emissora alcança 22 meses consecutivos no topo.

A liderança da TVI em contexto digital, ao finalizar o ano de 2023 com êxito em dezembro, representa o epílogo triunfante de um ano marcante. Este período foi caracterizado pela comemoração do seu trigésimo aniversário e pela introdução de um novo site, consolidando ainda mais a sua presença online. O acompanhamento dedicado de formatos inovadores e bem-sucedidos, como "Triângulo" e "A Ex-periência", somado ao retorno de uma edição adicional do "Big Brother" – que se revelou extraordinariamente popular entre os nossos utilizadores –, cativou a atenção dos espectadores nas plataformas digitais da TVI.

No TVI Player, os eventos desportivos, maioritariamente a Liga dos Campeões, mantiveram o seu destaque proeminente, consolidando-se como fontes de entretenimento de excelência. A plataforma também se distinguiu ao disponibilizar, de maneira exclusiva e gratuita, as primeiras temporadas da célebre série "Morangos com Açúcar". A cativante receção por parte dos utilizadores às novelas "Queridos Papás" e "Festa é Festa" evidencia o êxito da estratégia de programação.

Um diferencial significativo foi a introdução do serviço inovador "Veja Primeiro", permitindo aos subscritores internacionais desfrutar antecipadamente, uma semana antes, dos mais recentes episódios das novelas mencionadas. Esta iniciativa não só amplia a oferta exclusiva para os utilizadores, como também reforça o compromisso da TVI com a satisfação do seu público, ao proporcionar um acesso privilegiado a conteúdos de alta qualidade de forma conveniente e acessível.

Destaca-se também o retorno da emblemática série "Morangos com Açúcar", que não apenas apresentou um novo site, mas também o Clube Morangos com Açúcar. Este último, repleto de conteúdos exclusivos para os fãs, fortaleceu ainda mais o compromisso da TVI em estreitar os laços entre os seus admiradores e os produtos oferecidos pelo canal.

O ano de 2023 representou um notável sucesso para a TVI no meio digital, sinalizando um período de crescimento e expansão significativa. As expectativas para 2024 são ainda mais promissoras, com antecipação de contínuo progresso e excelência.