A TVI é líder no Digital há 18 meses consecutivos

Lembras-te do Afonso de «Morangos com Açúcar 2»? Já tem 36 anos e está diferente!

A TVI voltou a ser líder no mês de Agosto! É a única marca com mais de três milhões de utilizadores por mês.

Segundo o comunicado oficial da MC News, o último mês ficou marcado pela forte presença da TVI Ficção e pela TVI Novelas onde conseguimos acompanhar as férias dos nossos atores, bem como as gravações da nova temporada dos "Morangos com Açúcar".

Já o TVI Player esteve em grande destaque pelos episódios antigos de MCA, isto porque todas as temporadas estão disponíveis na plataforma de forma gratuita para todos verem!

A cobertura jornalística da CNN Portugal e da TVI à Jornada Mundial da Juventude, no início do mês, alcançou uma intensidade de tráfego invulgar para agosto. Já a SELFIE conseguiu arrasar também porque acompanhou os famosos na semana em que o Papa Francisco visitou o nosso país. Mas não só, fez uma excelente cobertura do concerto dos D'ZRT no Algarve e acompanhou os festivais Sol da Caparica e MEO Kalorama.

Muito obrigado por continuar a acompanhar-nos!