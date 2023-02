Bruxelas mais pessimista que Governo nas previsões da inflação e mais otimista em relação ao crescimento

MM

A Comissão Europeia reviu, esta segunda-feira, em ligeira baixa a previsão de inflação para Portugal este ano, para 5,4%, acreditando que o pico foi atingido no último trimestre do ano passado, mas continuando mais pessimista do que o Governo.

Nas previsões económicas de inverno, publicadas esta segunda-feira, Bruxelas prevê uma desaceleração do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 1% este ano, após uma expansão de 6,7% em 2022.

As perspetivas representam uma revisão em alta de 0,1 pontos percentuais (pp.) e de 0,3 pp. para 2022 e 2023, respetivamente, face ao relatório de novembro. Contudo, para este ano, fixa-se abaixo da previsão do Governo, que espera uma expansão de 1,3%.

O executivo comunitário justifica que, “apesar da recente queda nos preços de energia no retalho e da melhoria do sentimento económico, as perspetivas de crescimento para o primeiro trimestre do ano permanecem fracas, dado que os consumidores e as empresas ainda enfrentam incertezas sobre os custos de energia nos meses de inverno”.

Ainda assim, acredita que o crescimento melhore ligeiramente no segundo trimestre de 2023 e acelere ainda mais a partir de então.

A estimativa para Portugal alinha com a da média da zona euro, para a qual Bruxelas prevê um crescimento de 0,9%, e muito próxima da média da União Europeia (UE) de 0,8%.

A Comissão Europeia aponta para uma taxa de crescimento da economia portuguesa de 1,8% em 2024, num cenário de procura externa mais forte e preços das ‘commodities’ mais favoráveis.

Bruxelas dá ainda nota de que o consumo privado e as exportações líquidas contribuíram significativamente para a expansão do PIB em 2022, beneficiando de uma forte recuperação do turismo após o levantamento das restrições da pandemia.

Já a produção industrial e a construção civil “mantiveram-se relativamente fracas, sobretudo no último trimestre do ano, devido às condições externas desfavoráveis e à volatilidade dos preços das ‘commodities”.

A Comissão Europeia reviu ainda em ligeira alta as projeções de desempenho da economia europeia este ano, estimando agora que o PIB cresça 0,9% na zona euro e 0,8% na União Europeia, quando no outono previa 0,3% em ambos os casos.