Diogo Amaral publica vídeo hilariante de Jéssica Athayde: «Temo pela minha vida...»

Veja as fotos de Diogo Amaral que incendeiam as redes sociais!

Diogo Amaral 'brinca' com Jéssica Athayde: «Mas sempre muito animada»

Diogo Amaral, ator que irá integrar o novo projeto da TVI «Cacau», partilhou através do Instagram um vídeo da sua companheira, a atriz Jéssica Athayde, a cantar.

No vídeo podemos ver e ouvir a atriz a cantar de forma hilariante: «A voz de rouxinol da minha Célia. (Temo pela minha vida depois desta publicação)», escreve o ator.

Relembramos que Diogo Amaral deu vida a Ricardo em «Morangos com Açúcar 3».

O ator está atualmente junto com a atriz Jéssica Athayde e é pai de dois filhos, Mateus, fruto da relação amorosa já terminada com Vera Kolodzig e do pequeno Oliver, de 4 anos, fruto da atual relação.

Veja aqui o vídeo hilariante partilhado pelo ator.