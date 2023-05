Ex-moranguito toca hino do Benfica na varanda da Câmara Municipal de Lisboa

O Sport Lisboa e Benfica venceu o título de campeão nacional no passado sábado, 27 de maio, e a cerimónia oficial de homenagem promovida pela Câmara Municipal de Lisboa decorreu nesta segunda-feira (29 de maio).

Para cantar o hino do Clube, Marisa Liz subiu à varanda do edifício e a acompanhá-la, na guitarra, esteve Diogo Branco, que deu vida a Gil, nos "Morangos com Açúcar 8", onde fez par romântico com Catarina Siqueira, e que podemos ver atualmente na TVI Ficção como Luís, em «Amar Demais».

O ator fez questão de assinalar, orgulhosamente, o momento no seu perfil do Instagram:

