Diogo Infante faz partilha especial: «o meu papel preferido»

A propósito do Dia do Pai, que se assinalou no passado domingo, 19 de março, Diogo Infante publicou uma foto onde surge acompanhado do filho, Filipe, com a seguinte legenda:

"Ser pai é o meu papel preferido, sem dúvida. É o que me dá mais ansiedade, porque é muito exigente e um constante desafio, mas também é o que me dá mais alegrias e me enche de orgulho. 🥰

Recorde-se que o ator e casado com Rui Calapez, com que adotou Filipe, atualmente com 20 anos.

Veja, ou reveja, no vídeo em cima, o momento da entrevista com Ana Rita Clara onde Diogo Infante revela mais detalhes sobre esta decisão e espreite também, na galeria, algumas fotos do ator, com o marido e com o filho.