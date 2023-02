Jennifer Grey, a eterna 'Baby' de «Dirty Dancing», confessa que chora sempre ao ver o filme

Jennifer Grey, que se tornou mundialmente conhecida após dar vida a Frances, mais conhecida por 'Baby', no filme de sucesso de 1987.

No passado dia 27 de fevereiro, a atriz, que participa atualmente no filme «Gwen Shamblin: Starving for Salvation», deu uma entrevista à revista People, onde revelou que revive a história sempre que vê «Dirty Dancing», e depois se apercebe que Patrick Swayze, o seu par romântico na trama, já partiu.

Recorde-se que o ator faleceu em 2009, aos 57 anos, após uma luta contra o cancro, no pâncreas.

