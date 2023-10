Discussão acesa na casa! Francisco Monteiro, Catarina e Ossman e Zé Pedro «perdem a cabeça»

Os bastidores da gala do Big Brother! Veja as imagens

Casa do Big Brother a ferro e fogo: «São hienas!». Discussão continua mais intensa que nunca

Na piscina da casa do Big Brother, Jéssica começa um «programa» onde dá a oportunidade aos concorrentes de justificarem os seus mais recentes comportamentos.

Ossman Idrisse assume: «Nem o Francisco monteiro se revê naquele comportamento ontem com a Catarina, alguma impulsividade, alguma emocionalidade (…) Quero ouvir a opinião dele».



Francisco Monteiro responde ao concorrente: «Nunca elevei o meu tom de voz por cima do da catarina, não me enervei em nenhum momento (…) Só estás a dar tiros nos pés por isso é que provavelmente no domingo vais vela, sempre que falas só te enterras (…) Estás-me a reponder agora mal educado!»

Ossman critica o facto de Francisco Monteiro o estar a chamar mal educado e questiona também o porquê de ter chamado miserável e fracas a Catarina Esparteiro.

Catarina Esparteiro dá também a sua opinião e assim que este não é ninguém para a chamar de miserável e fraca, ao que Francisco Monteiro responde: «Continua a aldrabar…», pois assume que apenas lhe chamou miserável enquanto concorrente, não enquanto pessoa.

Catarina Esparteiro exalta-se dizendo: «Para de chamar nomes às pessoas! Não me chames nomes!».

No seguir da discussão, Francisco Monteiro questiona a concorrente: «Quem és tu para chegar ao pé de alguém para dizer que eu tenho lacunas psicológicas?».

Zé Pedro entra também na discussão dizendo: «Tu calado és um poeta».

Veja aqui os vídeos da discussão.