E assim começámos uma terça-feira com a repórter Sofia Vasconcelos, que esteve em direto no «Dois às 10» e encontra-se no Algarve. A repórter mostrou-se a participar numa aula de «fitness», na praia da Rocha, em Portimão, e contou-nos um pouco de como funcionam as aulas.

As aulas são sempre gratuitas e ao ar livre. A maior parte dos veraneantes afirmaram que estas aulas já existem há muitos anos e têm duração de 30 minutos.

