Perdeu o filho bebé num acidente de carro e foi abandonada pelo marido no hospital! Conheça a história arrepiante de Elisabete

Depois da perda do filho, marido abandona Elisabete no hospital: «Tive de fazer três lutos»

Elisabete foi convidada no Dois às 10 na passada segunda-feira, dia 10 de julho, e falou daquele que foi o dia mais difícil da sua vida.

Em 2015, Elisabete viajava com o marido e o filho de carro de regresso a França, onde moravam, depois de umas férias em Portugal junto da família. Aquelas que tinham tudo para ter sido umas férias cheias e boas recordações, mudaram por completo a vida da convidada. Elisabete confessa que na altura tinha um pressentimento de que algo poderia não correr bem na viagem: «Dentro de mim, algo já não estava bem».

Foi então na viagem de regresso a casa que o pior aconteceu. Sem se recordar do que se passou ao certo, Elisabete recorda o momento após o acidente: «Quando abri os olhos vi as estrelas (…) Percebi que não me consegui levantar. Aí comecei a chamar socorro», recorda. Nesse momento, Elisabete recorda-se que só pensava no filho de 8 meses que viajava consigo e com o seu ex-marido, sem saber o que lhe tinha acontecido. Momentos depois, acabou por avistar o ex-marido com o filho ao colo e depois disso, só acordou um mês depois de ter sido induzida em coma.

Ao acordar do coma, Elisabete recorda que soube de forma fria que o filho tinha falecido e que, nesse momento, o seu mundo desabou: «Preferia não ter sobrevivido», confessa Elisabete. O que mais a magoa é o facto de não ter podido se despedir do filho: «Não tive oportunidade de me despedir», confessa.

Além de ter enfrentado todo o sofrimento de ter perdido um filho, Elisabete afirma que, no total teve de fazer três lutos. Em primeiro lugar, o da morte do filho, mas também o do casamento. Nove meses internada com sequelas graves do acidente, Elisabete viu-se abandonada pelo marido na altura que decidiu terminar a relação nesta altura: «Eu fui abandonada numa cama de hospital», recorda. Uma mulher nova, obrigada a reaprender a andar e a tornar vivas todas as suas outras capacidades, Elisabete recorda que ela própria teve de fazer o luto da pessoa que era antes do desastre: «O terceiro luto foi o do meu corpo, foi o da Elisabete», afirma. «Inicialmente, diziam que eu nem sobrevivia», acrescentou, realçando as dificuldades pelas quais passou para recuperar a independência que tinha.

