Levámos três senhoras a um espetáculo de striptease! Veja as imagens

Cristina Simões, Maria Carreira e Maria Romão foram convidadas pela equipa do Dois às 10 a assistirem, pela primeira vez, a um espetáculo de striptease. As três amigas viveram, à semelhança das personagens do Festa é Festa, uma experiência nova nas suas vidas.

As três amigas foram surpreendidas com um espetáculo privado e assumem nunca terem experienciado algo assim: «Divertimo-nos muito», afirmam, quebrando os tabus relacionados com este tipo de espetáculo. «É para repetir», acrescentou uma das convidadas, realçando que quer voltar, mas com mais amigas.

«Nós não fizemos mal a ninguém, ninguém nos fez mal», deixa claro uma das convidadas, mostrando-se totalmente aberta a este tipo de experiência.

Cristina Simões, Maria Carreira e Maria Romão falam deste momento como uma «experiência incrível» e afirmam que, apesar da idade estão «abertas a desafios»: «Queremos um varão em casa para os nossos maridos», brincam. Já Maria José, acrescenta: «Agora é que devemos aproveitar a vida e não deixar nada por viver».