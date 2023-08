Conheça todos os detalhes da personagem de Beatriz Frazão em «Morangos com Açucar»!

Numa conversa sincera, genuína e muito interessante, a atriz revela que começou a dar passos no mundo artístico com simplesmente 4 anos, onde começou a fazer catálogos de moda. Foi aos 10 anos que a atriz deu os seus primeiros passos no mundo da representação com o projeto «Jardins Proibidos».

Durante a conversa, a atriz revelou um segredo: «Eu antes dormia com ele (Globo De Ouro), quando o recebi era uma coisa tão preciosa que eu dormia com ele» (a atriz recebeu este prémio na Categoria Revelação com a sua prestação na novela "Amor Maior"). A atriz explica, também, como lida com a exposição pública, «Eu acho que sempre assimilei bem, agora é que começa a ser mais intenso».

É oficial, Beatriz Frazão vai integrar o novo elenco de «Morangos com Açúcar», a atriz que dá vida a Mafalda em «Para Sempre». Durante a conversa com os apresentadores, a atriz revelou alguns detalhes sobre a sua personagem: «A minha personagem chama-se Kika e é do lado do bem…um bocado maluca». «Ela é muito aberta em relações com as pessoas, é uma pessoa que goza com o mais popular da escola», contou.