É Oficial! Bruna Gomes e Flávio Furtado são os Comentadores da nova edição do Big Brother

Bruna Gomes está oficialmente apresentada como comentadora das galas de domingo do próximo Big Brother, que estreia em breve, na TVI. A vencedora do Big Brother Desafio Final esteve presente esta manhã de sábado, dia 26 de agosto, no programa Dois às 10 onde revelou esta novidade muito especial. «Estou com muito frio na barriga e ansiosa para isso, que é comentar as galas ao domingo com o Flávio Furtado no Big Brother», declarou. «Estou muito feliz», acrescentou.

Bruna Gomes acabou por partilhar o quão especial é ter este papel e mostrou-se agradecida pelas oportunidades que o reality show da TVI já lhe deu: «Foi um projeto que me acolheu e me trouxe até aqui. E eu estou hoje aqui por causa do Big Brother, então voltar para o projeto de outra forma me deixa de coração preenchido», confessou.