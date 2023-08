Lúcia Sabala admite que seria «muito difícil» conhecer Bruno D'Oliveira fora do programa! Saiba as razões

Foi no «Dois às 10», que Lúcia Sabala, protagonista no «Casamento Marcado» e Bruno D’Oliveira, estiveram presentes no programa onde contaram como está a relação do casal após o programa.

O casal continua junto e admitem que estão disponíveis para se conhecerem cada vez mais um ao outro. O apresentador, Cláudio Ramos, questionou se não tivesse existido o programa, se o casal poderia resultar: «Era muito difícil nós nos cruzarmos ou darmos em algo, pela distância e pela nossa forma de se», frisou Bruno d’Oliveira.

Lúcia concordou com as palavras do marido e admitiu que se não fosse o programa nunca abordaria Bruno D’Oliveira e explicou as suas razões.

