O momento em que Cláudio Ramos e Nuno Eiró são confundidos e a gargalhada foi certa!

No programa do Dois às 10, desta manhã de quarta-feira, 9 de agosto, foi marcado por um momento hilariante que envolveu Nuno Eiró.

A repórter Sofia Vasconcelos, esteve em direto do Mercado de Peixe e Marisco de Quarteira, para dar a conhecer os sabores de verão. Uma vendedora foi entrevistada e, no final da conversa, quis enviar «beijinhos para o Nuno Eiró», apresentador do «Esta Manhã», confundindo-o com o apresentador Cláudio Ramos.

Num momento hilariante, Cláudio Ramos ironizou: «Serão entregues. Já lhe mando uma mensagem», deixando assim, o apresentador e Maria Botelho Moniz a rir às gargalhadas.

Veja aqui!