Dois às 10 angariou 20 mil euros para salvar a vida de Débora! Veja o que mudou

Débora marcou presença no Dois às 10 em abril deste ano para partilhar com o país o seu diagnóstico. A convidada vomitava sempre que comia e apresentava estas queixas desde bebé. Os médicos desvalorizavam o problema que Débora apresentava e diziam que esta estava a passar por uma depressão. A convidada admitiu que gastou as suas poupanças e da família para descobrir a doença que a fazia vomitar tudo aquilo que comia, até que, em outubro do ano passado, Débora foi diagnosticada com uma gastroparesia.

Após o diagnóstico, a convidada soube que teria de enfrentar uma operação que custava 20 mil euros para colocar um pacemaker no estômago e foi então que decidiu pedir ajuda para conseguir salvar a sua vida. Débora esteve no Dois às 10 no passado mês de abril e, graças à ajuda de todos que conheceram a sua história e deram o seu contributo, a convidada conseguiu reunir o valor necessário para mudar a sua vida.

Durante a sua vida, Débora chegou aos 30 quilos e atualmente, depois da cirurgia e de estar a recuperar, já pesa 44 quilos. Depois desta mudança, Débora assume que é uma nova mulher.

