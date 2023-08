A história incrível de João Silva com 5 cancros: «Pararam os órgãos todos, coração funcionava a 40%»

Hilariante: Cláudio Ramos muda de «estilo»? Veja as imagens

A história de superação de João Silva: «Não são cinco cancros que me vão deitar abaixo»

Tudo começou com dores de cabeça. João tinha cinco tumores e 5% probabilidade de sobreviver

No Dois às 10, conhecemos a história de João Silva, que foi diagnosticado com cinco cancros aos 17 anos.

O jovem explicou-nos que tinha 4 tumores no cérebro e 1 na medula espinhal. As consequências disso começaram a ser notórias e João Silva, com apenas 17 anos de idade, deixou de andar: «Já tinha muita dificuldade, dia para dia comecei a piorar».

Após isso, os sintomas foram-se agravando e tiveram de o induzir em coma: «Houve uma complicação, pararam os órgãos todos à exceção do coração que funcionava a 40%».

Conheça o resto da história aqui!

Leia ainda: Tinha 17 anos quando enfrentou 5 cancros. o relato arrepiante: «A primeira coisa que pensei foi...»