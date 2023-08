Tinha 17 anos quando enfrentou 5 cancros. O relato arrepiante: «A primeira coisa que pensei foi...»

No Dois às 10, conhecemos a história de João Silva, que foi diagnosticado com cinco cancros aos 17 anos.

O jovem começou por contar que inicialmente tinha apenas «umas simples dores de cabeça», mas que se tornaram «um inferno»: «mandei a cabeça contra a parede porque já não aguentava as dores».

João Silva frisou que não sabia do que se tratava quando foi encaminhado para o hospital, pensava que era apenas uma constipação: «Não sabia do que se tratava, via toda a gente que me ia visitar a chorar», contou. «Foi então que decidi perguntar o que estava a passar e o médico disse-me que era um cancro», frisou.

«A primeira coisa que pensei foi: vou morrer».

Veja a conversa na íntegra aqui!