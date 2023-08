Sempre quis entrar nos Morangos com Açúcar? Veja como foi para estas jovens realizar esse sonho e fazer parte do novo elenco

Conheça as atrizes que passaram no grande casting dos novos «Morangos com Açúcar»

Mafalda Peres, Rita Sanchez, Cintia Semedo, Ana Andrade e Rita Guerner passaram no grande casting dos Morangos com Açúcar e, algum tempo depois de terem começado a viver esta nova realidade, contam-nos como foi receber a notícia que tinham conseguido realizar um dos seus sonhos.

As jovens contaram-nos como foi o dia do casting e revelaram-nos quantas horas esperaram na fila nesse dia: «Às duas da manhã estava lá com a minha mãe e a minha avó», revela uma das atrizes, Rita Guerner, que se viu obrigada a abandonar a sua cidade, o Porto, para abraçar este sonho.

Sobre as suas personagens, as atrizes revelaram-nos alguns detalhes: «Faz parte do antro de toxicidade constante, um ninho de víboras», revela Mafalda Peres sobre a sua personagem, a Pipa. Mafalda Peres revela também que a sua personagem é a filha da personagem Soraia, protagonizada por Rita Pereira: «Foi giro porque eu cresci a ver a Soraia», revela a jovem.

Todas as jovens acabaram por viver uma reviravolta na sua vida para conseguirem realizar este grande sonho e agora estão mais perto do que nunca de mostrarem o seu talento na representação ao mundo.