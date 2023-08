Tiago Graça sobre a sua orientação sexual: «Quis falar disso com uma normalidade como o assunto merece»

Tiago Graça, ex-concorrente do reality show «O Triângulo», esteve presente no Dois às 10 com o namorado, Guilherme.

Maria Botelho Moniz, sobre a orientação sexual de Tiago Graça, deixou claro: «A tua entrada foi muito importante porque tu falas de uma forma muito leve daquilo que vives, daquilo que és, deves ter ajudado tanta gente».

«Eu quis entrar no programa e automaticamente sabia que ia estar a representar algumas pessoas (por namorar com um rapaz). Quis falar disso com uma normalidade como o assunto merece», frisou Tiago Graça.

O ex-concorrente admitiu que quis também frisar o assunto com as maiores das normalidades para as pessoas o entenderem.