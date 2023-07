Paulo perdeu 42 quilos e relata: «Acho que acontece isto a todas as pessoas que têm um físico menos atrativo…»

Paulo do «Casamento Marcado» recorda inscrição no programa: «Eu fui ameaçado»

Paulo recorda: «Eu acho que isto acontece com todas as pessoas que têm um físico menos atrativo»

Paulo Teixeira, esteve presente esta manhã, 10 de julho, no programa «Dois às 10», onde falou sobre a sua prestação no programa «Casamento Marcado». O protagonista foi o mais recente noivo a subir ao altar no programa da TVI. Trocou alianças com Pollyanna.

Em conversa com Cláudio Ramos e Mafalda Castro, Paulo fez um balanço na sua participação no programa, mas também abordou a sua mudança física e psicológica após perder 42 quilos.

«Eu tinha prometido a mim mesmo, se eu entrasse no programa, que ia falar com todas as pessoas que me seriam apresentadas», começou por contar. Paulo Teixeira teve três encontros: com Pollyana, Alexandra e Mónica: «Gostei de todas porque cada uma delas têm algumas particularidades que são próprias delas», explicou.

Sobre a perda de peso, revelou que ganhou auto-estima, mas mudou um pouco a maneira de ser. «Eu acho que acontece isto a todas as pessoas que têm um físico menos atrativo. Eu era muito extrovertido, mais do que sou agora, muito alegre. A minha auto-estima, quando eu me vejo de forma diferente ao espelho, mudou muito».