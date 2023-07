Raquel Santos fala da doença do filho: «Fui preparada várias vezes para a morte do meu filho». Conheça a história

Sozinha e com a vida do filho em risco, Raquel recorda: «Foi aqui que senti o que era ser mãe de verdade»

Raquel Santos é mãe de Santiago e foi convidada do Dois às 10, onde contou como foi viver na Casa Ronald Mcdonald, depois do filho ter sido diagnosticado com um problema grave de saúde.

O filho de Raquel nasceu prematuro e desde o dia do seu nascimento que as coisas não correram da melhor forma. Santiago acabou por ter um volvo intestinal e teve de ser operado de urgência para lhe retiraram grande parte do intestino. Residentes em Faro, Raquel teve de se deslocar para Lisboa com Santiago, onde teve o acompanhamento hospitalar. Foi nesta altura que, desamparada sem um lar onde ficar enquanto Santiago estava internado, Raquel conheceu a Casa Ronald Mcdonald.

«Criei uma grande empatia assim que entrei aqui», descreve Raquel ao lembrar a forma acolhedora como foi recebida na Casa Ronald Mcdonald. «Foi aqui que eu passei muitas horas a chorar, onde li, onde ri. Foi aqui que senti o que era ser mãe de verdade», partilha Raquel, emocionada. «A Casa Ronald Mcdonald significa amor, colo», acrescenta a mãe de Santiago.

Santiago também realça a importância que a Casa Ronald Mcdonald teve para si e para a sua mãe: «Mudou praticamente a minha vida e a vida da minha mãe», afirma Santiago quando fala deste lar.