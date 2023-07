Frango do campo com batatinhas: aprenda a receita mais apetitosa que vai ver hoje!

Económico e tradicional? Experimente este frango do campo com batatinhas!

Ingredientes:

- 1 frango do campo

- 1kg de batata pequena

- 2 cebolas médias

- 1 cabeça de alhos secos

- Vinho branco

- Pimentão doce

- Alecrim

- Tomilho

- Salsa

- Pimenta moída na hora

- 2 malaguetas

- Sal q.b.

Preparação:

No fundo do tabuleiro coloca-se a cebola, o alho picado, o louro, o tomilho e o alecrim. De seguida, barra se o frango com o alho, o pimentão doce, o azeite, o vinho branco, sal a gosto e meio limão.

Por fim, colocar no forno durante uma hora e meia a 180 graus.

