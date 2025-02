Ela continua a dar que falar! Comentadora da TVI publica foto mais bonita e mais feliz que nunca

Comentadora da TVI deslumbra com look icónico. E há um detalhe escrito nas costas que vai querer ver

Vera de Melo, a psicóloga e comentadora do programa «Dois às 10», casou-se em segredo no passado dia 14 de fevereiro, num dia cheio de amor e felicidade. A psicóloga, de 43 anos, partilhou nas redes sociais uma mensagem carregada de sentimentos profundos: «Escolher amar, escolher acreditar, escolher ser feliz. Porque a felicidade não é um acaso, é um compromisso. E quando o coração diz 'sim', o mundo inteiro sorri em resposta.» Esta declaração de amor e otimismo tocou os corações dos seus seguidores, refletindo o momento feliz que está a viver.

Esta quinta-feira, Vera de Melo voltou às redes sociais mais radiante do que nunca, partilhando uma nova reflexão: «Havia um tempo em que achava que a felicidade era um destino distante.» A psicóloga tem-se mostrado cada vez mais aberta e próxima dos seus seguidores, partilhando momentos tão especiais da sua vida pessoal.

O momento de felicidade de Vera de Melo foi ainda mais evidenciado pela sua presença na gala dos 32 anos da TVI, que decorreu no passado sábado, dia 22 de fevereiro, no Casino do Estoril. A comentadora do «Dois às 10» não passou despercebida, usando um conjunto branco deslumbrante, repleto de detalhes impressionantes.

Mas o verdadeiro destaque do seu look foi um pormenor nas costas do conjunto: uma frase estampada que dizia «ser feliz é uma escolha». Uma mensagem inspiradora que, sem dúvida, ressoou com todos os presentes e seguidores de Vera. A psicóloga tem demonstrado que, de facto, a felicidade é uma escolha que ela faz todos os dias, e o seu compromisso com a felicidade tem sido uma inspiração para todos.