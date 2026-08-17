Meses depois de alegado romance na "1.ª Companhia", enfermeira Catarina revela: "Tivemos um jantar"

Meses depois do fim da "1.ª Companhia", a enfermeira Catarina revela que a amizade entre os participantes se mantém fora do reality show da TVI.

No primeiro dia do festival O Sol da Caparica, a SELFIE encontrou-se com a enfermeira Catarina, do programa "1.ª Companhia".

Numa conversa descontraída, a jovem revelou que a forte ligação criada no reality show da TVI se mantém fora do programa: "Tenho saudades do programa, mas não das pessoas, porque mantemos sempre contacto. Ainda tivemos um jantar há pouco tempo."

"Os reencontros são sempre muito bons. O pessoal é muito bom e entendemo-nos muito bem. Como disse no programa, foi um puzzle perfeito e cá fora continua a ser. Somos um grupo bastante divertido", acrescentou.

A enfermeira mostrou-se ainda surpreendida com a cumplicidade que permanece entre os participantes: "Não esperava, de todo." Explicou que "Até porque a equipa de enfermagem é a mais jovem do programa e, mesmo com esta diferença toda, conseguimos manter um bom equilíbrio entre a amizade e a parte profissional. E cá para fora trouxemos uma coisa muito boa. Não estava nada à espera."

Veja, agora, o vídeo e não deixe de espreitar algumas das melhores imagens da enfermeira Catarina na galeria de fotografias que preparámos para si.