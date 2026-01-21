Lutou toda a vida por reconhecimento e agora, prestes a fazer 40 anos, é um dos nomes mais falados em Portugal

  • Dois às 10
  • Ontem às 16:02

Depois de uma vida inteira a lutar por reconhecimento, vive agora um momento de grande projeção com a «1.ª Companhia», um impacto que, segundo o marido, ainda não conseguiu perceber totalmente.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O percurso de Filipe Delgado é feito de persistência, reinvenção e muito trabalho. Hoje, prestes a completar 40 anos, o cantor e cabeleireiro é um dos nomes que mais curiosidade tem despertado no universo televisivo, muito por culpa da sua participação na «1.ª Companhia», onde conquistou o público com humor e espontaneidade.

Esta quarta-feira, 21 de janeiro, João Calado, marido de Filipe Delgado, esteve no programa «Dois às 10», acompanhado por Teresa, mãe do recruta, para falar sobre o impacto que o sucesso do cantor está a ter — um impacto que, garante, Filipe ainda não tem verdadeira noção.

“Ele vai ficar feliz da vida. Por um lado acho que vai ser um impacto grande, mas ele vai ficar muito feliz, porque eu acho que ele nasceu mesmo para isso. Ele nasceu para o espetáculo e ele nasceu para ter câmaras apontadas para ele. Ele gosta mesmo disto e ele sempre ansiou e sempre lutou a vida toda por isso”, afirmou João Calado, visivelmente orgulhoso.

Apesar disso, acredita que o companheiro não esperava tamanha projeção. “Claro que eu acho que ele não achava que ia ter este impacto tão grande”, admitiu.

Fora das câmaras, a história de Filipe Delgado é marcada por coragem e transformação. Antes de assumir plenamente quem era, viveu uma relação com uma mulher, da qual nasceu o filho Salvador, hoje com 16 anos. A separação representou um ponto de viragem na sua vida, abrindo caminho para um processo profundo de autoconhecimento e liberdade pessoal. Filipe nunca escondeu que o filho sempre lidou de forma natural e positiva com a sua homossexualidade, mantendo com ele uma relação próxima e baseada no respeito.

Foi já depois dessa fase que encontrou o amor ao lado de João Calado. O casal começou a namorar ainda antes da pandemia da covid-19 e construiu a relação longe da exposição mediática, sustentada numa forte cumplicidade. O pedido de casamento partiu de Filipe e o “sim” foi imediato. Acabaram por casar em segredo, optando por viver esse momento de forma reservada.

Além da vida a dois, João e Filipe partilham também um projeto profissional de sucesso. Ambos cabeleireiros, trabalharam durante algum tempo num salão em Lisboa, até decidirem investir num espaço próprio no Carregado. Assim nasceu o Imagem de Marca Hair Beauty, que rapidamente se transformou numa referência no setor da beleza.

O salão atrai hoje dezenas de figuras públicas — entre ex-concorrentes de reality shows, atrizes e influencers — e o crescimento do negócio é impulsionado também pelas redes sociais.

A vida pessoal faz igualmente parte desse universo. Filipe e João são “pais” do cão Romeu, presença assídua nas publicações, e símbolo de uma família construída com afeto e estabilidade. Entre viagens, momentos românticos e rotinas profissionais, mostram uma relação sólida e equilibrada.

Temas: 1.ª Companhia Filipe Delgado Dois às 10 Reality Show TVI

RELACIONADOS

Mãe de Filipe Delgado conta como o filho do recruta da «1.ª Companhia» tem reagido à participação do pai

Este homem roubou o coração ao famoso que está a brilhar na TVI, depois de o ter visto numa novela

A Não Perder

Mulher arrisca multa de 30 mil euros depois de ter feito isto numa aplicação de trânsito

Ontem às 17:00

Pensávamos que sabíamos usar as luzes do carro, até descobrirmos isto

Ontem às 16:00

Homem perde 200 mil euros em burla online. Fique atento a estes 5 sinais de alerta

Ontem às 15:00

Mãe de Filipe Delgado conta como o filho do recruta da «1.ª Companhia» tem reagido à participação do pai

Ontem às 14:54

«Já reparaste que ela tem um braço mais curto?»: Luís ignorou os comentários cruéis e vive um grande amor ao lado de Joana

Ontem às 14:19

Ainda não tem ténis certos para o ginásio? Estes são os mais vendidos da Amazon e custam menos de 40 euros

Ontem às 12:43

Este homem roubou o coração ao famoso que está a brilhar na TVI, depois de o ter visto numa novela

Ontem às 12:10
MAIS

Mais Vistos

Esta é a opinião do filho de 16 anos de Filipe Delgado no que toca à prestação do pai na “1.ª Companhia”

Ontem às 11:52

Disse “sim” ao namorado, sem saber que ele já tinha pedido outra mulher em casamento

Ontem às 10:06

Marido de Filipe Delgado faz desabafo: “Não tem sido fácil”

Ontem às 11:45

Depois de seis namoradas e uma relação de nove anos, chegou aos 44 solteiro e sem filhos

Ontem às 10:20

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

Não acredita que esta massa custa menos de 2€? Nós testámos e aprovámos

Ontem às 14:00

Muitos cometem este erro ao fazer arroz de pato. Cozinheira explica como evitar

20 jan, 16:45

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

8 jan, 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Fora do Estúdio

Mulher arrisca multa de 30 mil euros depois de ter feito isto numa aplicação de trânsito

Ontem às 17:00

Homem perde 200 mil euros em burla online. Fique atento a estes 5 sinais de alerta

Ontem às 15:00

Ana Guiomar mostra-se em lágrimas ao realizar um dos maiores sonhos: «Hoje foi o dia»

Ontem às 09:32

Depois dos 40, diga adeus a este alimento: Cristina Ferreira comprova o efeito na barriga

20 jan, 14:30

Fotos

Mulher arrisca multa de 30 mil euros depois de ter feito isto numa aplicação de trânsito

Ontem às 17:00

Lutou toda a vida por reconhecimento e agora, prestes a fazer 40 anos, é um dos nomes mais falados em Portugal

Ontem às 16:02

Pensávamos que sabíamos usar as luzes do carro, até descobrirmos isto

Ontem às 16:00

Homem perde 200 mil euros em burla online. Fique atento a estes 5 sinais de alerta

Ontem às 15:00