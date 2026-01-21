Lutou toda a vida por reconhecimento e agora, prestes a fazer 40 anos, é um dos nomes mais falados em Portugal

Depois de uma vida inteira a lutar por reconhecimento, vive agora um momento de grande projeção com a «1.ª Companhia», um impacto que, segundo o marido, ainda não conseguiu perceber totalmente.

O percurso de Filipe Delgado é feito de persistência, reinvenção e muito trabalho. Hoje, prestes a completar 40 anos, o cantor e cabeleireiro é um dos nomes que mais curiosidade tem despertado no universo televisivo, muito por culpa da sua participação na «1.ª Companhia», onde conquistou o público com humor e espontaneidade.

Esta quarta-feira, 21 de janeiro, João Calado, marido de Filipe Delgado, esteve no programa «Dois às 10», acompanhado por Teresa, mãe do recruta, para falar sobre o impacto que o sucesso do cantor está a ter — um impacto que, garante, Filipe ainda não tem verdadeira noção.

“Ele vai ficar feliz da vida. Por um lado acho que vai ser um impacto grande, mas ele vai ficar muito feliz, porque eu acho que ele nasceu mesmo para isso. Ele nasceu para o espetáculo e ele nasceu para ter câmaras apontadas para ele. Ele gosta mesmo disto e ele sempre ansiou e sempre lutou a vida toda por isso”, afirmou João Calado, visivelmente orgulhoso.

Apesar disso, acredita que o companheiro não esperava tamanha projeção. “Claro que eu acho que ele não achava que ia ter este impacto tão grande”, admitiu.

Fora das câmaras, a história de Filipe Delgado é marcada por coragem e transformação. Antes de assumir plenamente quem era, viveu uma relação com uma mulher, da qual nasceu o filho Salvador, hoje com 16 anos. A separação representou um ponto de viragem na sua vida, abrindo caminho para um processo profundo de autoconhecimento e liberdade pessoal. Filipe nunca escondeu que o filho sempre lidou de forma natural e positiva com a sua homossexualidade, mantendo com ele uma relação próxima e baseada no respeito.

Foi já depois dessa fase que encontrou o amor ao lado de João Calado. O casal começou a namorar ainda antes da pandemia da covid-19 e construiu a relação longe da exposição mediática, sustentada numa forte cumplicidade. O pedido de casamento partiu de Filipe e o “sim” foi imediato. Acabaram por casar em segredo, optando por viver esse momento de forma reservada.

Além da vida a dois, João e Filipe partilham também um projeto profissional de sucesso. Ambos cabeleireiros, trabalharam durante algum tempo num salão em Lisboa, até decidirem investir num espaço próprio no Carregado. Assim nasceu o Imagem de Marca Hair Beauty, que rapidamente se transformou numa referência no setor da beleza.

O salão atrai hoje dezenas de figuras públicas — entre ex-concorrentes de reality shows, atrizes e influencers — e o crescimento do negócio é impulsionado também pelas redes sociais.

A vida pessoal faz igualmente parte desse universo. Filipe e João são “pais” do cão Romeu, presença assídua nas publicações, e símbolo de uma família construída com afeto e estabilidade. Entre viagens, momentos românticos e rotinas profissionais, mostram uma relação sólida e equilibrada.