1.ª Companhia. Instrutor Andrade e a mulher divorciaram-se ao fim de 22 anos… e anos depois voltaram a casar: «Não fazia sentido»

Ex-concorrente do Secret Story mostra os cantos da sua casa e todos reparam no luxo: «Quero viver aí»

Paulo Andrade, conhecido do público pelo papel de instrutor no programa Primeira Companhia, esteve no Dois às 10, da TVI, acompanhado pela mulher, Carla, para recordar uma história de amor marcada por separações, reencontros e uma segunda oportunidade.

Os dois conheceram-se ainda muito jovens, quando tinham 16 e 19 anos. O antigo militar não esquece o primeiro impacto: “Tanto que achei graça que fiquei com ela”, recordou. Carla, por sua vez, garantiu que Paulo foi o seu “único amor” e descreveu o namoro como “muito bonito”.

Casaram-se e construíram uma família, mas a carreira militar de Paulo trouxe desafios constantes. As longas missões internacionais obrigavam-no a passar meses longe de casa, enquanto Carla assumia a gestão da vida familiar e a educação dos filhos. “A ausência custa um bocadinho. Seis meses não parecem seis anos. Parece sessenta. É difícil”, confessou.

O próprio instrutor admitiu que as despedidas eram dos momentos mais dolorosos, recordando um episódio marcante com o filho mais velho ainda pequeno, quando o levou ao aeroporto para uma despedida que classificou como “uma tragédia grega”.

Ao fim de 22 anos de casamento, decidiram seguir caminhos separados. “Nós decidimos que o melhor era mesmo separar, até para o nosso bem e para o bem dos filhos. Vivemos em casas separadas cerca de dois anos”, revelou o instrutor.

No entanto, o afastamento acabou por fazê-los perceber que muitos dos problemas que os levaram ao divórcio eram, afinal, menores do que pareciam. “Começámos a perceber que não fazia sentido e que havia coisas que nós achávamos que eram muito importantes ou que nos causavam incómodo, ou que nos chateávamos, que afinal de contas eram muito pequeninas”, explicou Paulo Andrade.

A reconciliação acabou por culminar num novo casamento, preparado em segredo pelo antigo militar. “Marquei para o dia que fazíamos os 25 anos do primeiro casamento”, contou.

A cerimónia foi simples e vivida apenas entre a família mais próxima. “Fomos almoçar fora e levámos os filhos e assinámos o papel. Foi uma festa privada”, revelou.

Durante a emissão, Carla não escondeu o orgulho pelo percurso do marido, incluindo a sua participação televisiva. “Fiquei orgulhosa. Ele fez um percurso num programa muito bom. Adorei”, afirmou.