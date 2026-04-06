1.ª Companhia. Sem camisola, Instrutor Joaquim deixa fãs a suspirar: «Sempre disse que ele era o instrutor saúde»

Os instrutores do programa «1.ª Companhia» foram um sucesso dentro do reality show e continuam a dar que falar mais de um mês depois do fim do programa.

O programa “A 1.ª Companhia” continua a dar que falar mesmo depois de chegar ao fim. Desta vez, foi uma partilha nas redes sociais que deu que falar.

Depois de o instrutor Marques ter feito sucesso entre recrutas e fãs ao surgir sem camisola durante os treinos, agora foi a vez do instrutor Joaquim roubar protagonismo. O militar recorreu às redes sociais para partilhar uma fotografia… sem camisola, acompanhada de uma mensagem simples, mas que não passou despercebida: “Sorriam… sempre que vos apeteça”.

A imagem rapidamente começou a circular no X (antigo Twitter), onde os seguidores do reality show da TVI reagiram em força — e com entusiasmo. “Desejávamos, conseguimos”, escreveu uma fã. Já outra não escondeu a surpresa: “Eu estou em choque. Sempre disse que ele era O instrutor saúde”.

Veja agora a imagem que está a incendiar as redes sociais.