Rigidez de Instrutor Joaquim escondia um motivo insólito. Instrutores desvendaram tudo

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 37min

Durante meses, a postura rígida do instrutor Joaquim gerou muitas dúvidas entre os recrutas. O que ninguém imaginava era que por detrás daquela severidade existia um motivo inesperado, que viria a ser descoberto.

A postura implacável do instrutor-chefe Joaquim tem dado que falar desde o arranque da "1.ª Companhia" e nem sequer no momento das despedidas — quando o comandante José Moutinho, o instrutor Bruno Marques e o instrutor Andrade se emocionaram — deixou transparecer qualquer vacilo.

Entretanto, veio a público que existia um motivo escondido por detrás da rigidez do superior e foi o próprio instrutor Bruno Marques quem o revelou: tudo se deve a uma aposta.

“Queria agradecer-vos pelas palavras. Obrigado”, declarou o instrutor Joaquim diante dos instrutores e dos recrutas. A reação não tardou. “Ele não ri”, comentou Noélia, entre gargalhadas.

Foi nesse instante que o instrutor Marques expôs a situação. “E eu não vou jantar marisco. Vocês não perceberam, mas hão-de perceber". Filipe Delgado rapidamente fez a ligação. “É uma aposta. Deve ser uma aposta de que o instrutor Joaquim nunca ri na nossa frente”, afirmou.

Perante a revelação, o instrutor Joaquim reagiu: “Começaste, conta o resto”. “Foi uma aposta entre os instrutores e o Joaquim. Que não ia chorar até ao final do programa”, explicou o instrutor Marques.

Temas: 1.ª Companhia Instrutor Joaquim

