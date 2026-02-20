Nem todos viram. As imagens da despedida entre comandante e instrutores da 1.ª Companhia

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:29

A reta final da 1.ª Companhia ficou marcada por despedidas carregadas de emoção — não só entre instrutores e recrutas, mas também num momento especial entre o comandante e a sua equipa, que muitos só viram mais tarde no especial do programa.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A 1.ª Companhia está prestes a chegar ao fim e a emoção já tomou conta da base. As despedidas aconteceram e nenhum dos recrutas conseguiu esconder as lágrimas num dos momentos mais intensos do programa.

Um a um, os instrutores dirigiram palavras sentidas aos participantes, reconhecendo o esforço, a evolução e a entrega demonstrados ao longo da experiência. Seguiram-se abraços apertados e muitas lágrimas, num ambiente carregado de emoção.

Mas houve um momento especial que poucos viram em direto. No especial conduzido por Maria Botelho Moniz, foi exibida a despedida entre o comandante José Moutinho e os instrutores. O comandante fez questão de se dirigir individualmente a Joaquim, Marques, Andrade e Paulo Marques, abraçando-os num gesto de reconhecimento e união. Depois, os próprios instrutores trocaram abraços entre si, selando o espírito de equipa que marcou esta edição.

Agora, todas as atenções estão voltadas para a grande decisão final. Quem será o grande vencedor da 1.ª Companhia? Filipe Delgado, Noélia, Joana D’Arc, Soraia Sousa, Nuno Janeiro ou Rui Freitas?

Temas: 1.ª Companhia Instrutor Marques Instrutor Joaquim Instrutor Andrade Comandante José Moutinho

Fora do Estúdio

A TVI ‘deu-lhe’ os pais dos filhos e mudou o rumo da sua história: «Sou uma mulher sem medos»

Há 39 min

Internado, Nuno Markl surpreende equipa do hospital com presente especial

Há 1h e 2min

Ex-concorrente do «Big Brother» toma decisão importante: «Chorei pela coragem que tive»

Há 1h e 28min

Cantora acarinhada pelos portugueses volta para o ex-namorado: «Uma escolha feita com o coração»

Há 3h e 43min

Instrutor Marques «abre o coração» aos recrutas e revela porque se emociona com a canção de Tony Carreira

Hoje às 11:37

Depois de um período “conturbado”, ex-concorrente do Big Brother quebra meses de silêncio: «Volto diferente»

Hoje às 11:04

Após dias de suspense, Cristina Ferreira desfaz a curiosidade: «Segredo revelado»

Hoje às 10:13
MAIS

Mais Vistos

Veja o que acontecia na emissão da TVI à hora do sismo sentido em Lisboa

Ontem às 12:56

Cantora portuguesa sofreu perda gestacional e ficou incapaz de ter filhos

Ontem às 10:09

Em direto no "Dois às 10", Cristina Ferreira reage ao sismo sentido em Lisboa

Ontem às 12:37

Em direto, figura pública surpreende Cristina Ferreira com confissão: “Achava que não gostavas de mim”

Ontem às 10:11

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fotos

A TVI ‘deu-lhe’ os pais dos filhos e mudou o rumo da sua história: «Sou uma mulher sem medos»

Há 39 min

Internado, Nuno Markl surpreende equipa do hospital com presente especial

Há 1h e 2min

Ex-concorrente do «Big Brother» toma decisão importante: «Chorei pela coragem que tive»

Há 1h e 28min

Este tablet completo custava 160€ e agora está a 99€ com todos os acessórios

Há 3h e 3min