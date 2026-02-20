Nem todos viram. As imagens da despedida entre comandante e instrutores da 1.ª Companhia

A reta final da 1.ª Companhia ficou marcada por despedidas carregadas de emoção — não só entre instrutores e recrutas, mas também num momento especial entre o comandante e a sua equipa, que muitos só viram mais tarde no especial do programa.

A 1.ª Companhia está prestes a chegar ao fim e a emoção já tomou conta da base. As despedidas aconteceram e nenhum dos recrutas conseguiu esconder as lágrimas num dos momentos mais intensos do programa.

Um a um, os instrutores dirigiram palavras sentidas aos participantes, reconhecendo o esforço, a evolução e a entrega demonstrados ao longo da experiência. Seguiram-se abraços apertados e muitas lágrimas, num ambiente carregado de emoção.

Mas houve um momento especial que poucos viram em direto. No especial conduzido por Maria Botelho Moniz, foi exibida a despedida entre o comandante José Moutinho e os instrutores. O comandante fez questão de se dirigir individualmente a Joaquim, Marques, Andrade e Paulo Marques, abraçando-os num gesto de reconhecimento e união. Depois, os próprios instrutores trocaram abraços entre si, selando o espírito de equipa que marcou esta edição.

Agora, todas as atenções estão voltadas para a grande decisão final. Quem será o grande vencedor da 1.ª Companhia? Filipe Delgado, Noélia, Joana D’Arc, Soraia Sousa, Nuno Janeiro ou Rui Freitas?