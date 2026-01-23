Por baixo da farda, o instrutor Bruno Marques esconde um físico que está a deixar a «1.ª Companhia» em alvoroço

Por baixo da farda e da postura rigorosa, Bruno Marques tem conquistado o público da «1.ª Companhia» de forma inesperada. O instrutor militar tornou-se um dos nomes mais comentados fora da base, não só pela exigência e proximidade com os recrutas, mas também pelo físico que não passa despercebido e que tem gerado reações divertidas.

Há um instrutor da «1.ª Companhia» que está a dar que falar muito para lá da base militar. Bruno Marques, o militar que tantas vezes surge ao lado de Filipe Delgado nos momentos mais descontraídos do programa, tornou-se um verdadeiro fenómeno nas redes sociais, somando elogios e comentários entusiasmados por parte dos espectadores.

Mas afinal, quem é este instrutor que conquistou o público? Bruno Marques é Tenente Paraquedista do Exército português, embora já tenha deixado as Forças Armadas há algum tempo. Ainda assim, como o próprio fez questão de sublinhar dentro do programa, o espírito militar continua bem presente. “Apesar de eu já ter saído há algum tempo das Forças Armadas, eu continuo com a farda vestida, nunca a despi integralmente”, afirmou aos recrutas.

Dentro da «1.ª Companhia», Bruno Marques destaca-se não só pela exigência e rigor típicos da formação militar, mas também pela proximidade com os concorrentes, algo que tem sido muito valorizado pelo público. A sua postura firme, aliada a uma relação descontraída com os recrutas, tem contribuído para alguns dos momentos mais marcantes e divertidos do formato.

Nos últimos dias, tornaram-se virais as imagens da reação de alguns recrutas ao reparar na constituição física do militar. Um dos momentos mais comentados aconteceu quando Filipe soltou a frase: “Podemos estar de dieta, mas olhar para a ementa”, que rapidamente passou a circular nas redes sociais, arrancando gargalhadas aos fãs do programa.

Entre disciplina, boa disposição e momentos inesperados, Bruno Marques afirma-se como uma das figuras mais carismáticas da temporada, provando que a «1.ª Companhia» não se faz apenas de recrutas — também os instrutores podem conquistar o público.

Veja agora alguns dos momentos mais marcantes de Bruno Marques dentro da «1.ª Companhia», na galeria em cima.