Por baixo da farda, o instrutor Bruno Marques esconde um físico que está a deixar a «1.ª Companhia» em alvoroço

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:52

Por baixo da farda e da postura rigorosa, Bruno Marques tem conquistado o público da «1.ª Companhia» de forma inesperada. O instrutor militar tornou-se um dos nomes mais comentados fora da base, não só pela exigência e proximidade com os recrutas, mas também pelo físico que não passa despercebido e que tem gerado reações divertidas.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Há um instrutor da «1.ª Companhia» que está a dar que falar muito para lá da base militar. Bruno Marques, o militar que tantas vezes surge ao lado de Filipe Delgado nos momentos mais descontraídos do programa, tornou-se um verdadeiro fenómeno nas redes sociais, somando elogios e comentários entusiasmados por parte dos espectadores.

Mas afinal, quem é este instrutor que conquistou o público? Bruno Marques é Tenente Paraquedista do Exército português, embora já tenha deixado as Forças Armadas há algum tempo. Ainda assim, como o próprio fez questão de sublinhar dentro do programa, o espírito militar continua bem presente. “Apesar de eu já ter saído há algum tempo das Forças Armadas, eu continuo com a farda vestida, nunca a despi integralmente”, afirmou aos recrutas.

Dentro da «1.ª Companhia», Bruno Marques destaca-se não só pela exigência e rigor típicos da formação militar, mas também pela proximidade com os concorrentes, algo que tem sido muito valorizado pelo público. A sua postura firme, aliada a uma relação descontraída com os recrutas, tem contribuído para alguns dos momentos mais marcantes e divertidos do formato.

Nos últimos dias, tornaram-se virais as imagens da reação de alguns recrutas ao reparar na constituição física do militar. Um dos momentos mais comentados aconteceu quando Filipe soltou a frase: “Podemos estar de dieta, mas olhar para a ementa”, que rapidamente passou a circular nas redes sociais, arrancando gargalhadas aos fãs do programa.

Entre disciplina, boa disposição e momentos inesperados, Bruno Marques afirma-se como uma das figuras mais carismáticas da temporada, provando que a «1.ª Companhia» não se faz apenas de recrutas — também os instrutores podem conquistar o público.

Veja agora alguns dos momentos mais marcantes de Bruno Marques dentro da «1.ª Companhia», na galeria em cima.

Temas: 1.ª Companhia Instrutor Marques Dois às 10

Fora do Estúdio

Hospitalizado, Nuno Markl faz anúncio que deixa os fãs em festa: «É muito bom ouvir isto»

Ontem às 16:08

Mesmo em viagem, Cristina Ferreira mantém o hábito que explica a sua excelente forma física

Ontem às 15:20

O que se passava com Maycon? Renata Reis desabafa sobre última fase de vida do DJ: «Eu sei como é que ele chegou a isso»

Ontem às 14:37

«Secret Story»: depois de Liliana, agora foi Inês a surpreender com uma mudança de visual

Ontem às 11:41

De regresso a Portugal, Catarina Gouveia foi parar à urgência do hospital logo depois de aterrar

Ontem às 09:16

Mulher arrisca multa de 30 mil euros depois de ter feito isto numa aplicação de trânsito

21 jan, 17:00

Homem perde 200 mil euros em burla online. Fique atento a estes 5 sinais de alerta

21 jan, 15:00
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos reage a notícia inesperada: “Foi um escândalo, ninguém estava à espera”

Ontem às 10:00

Miguel Azevedo termina atuação em lágrimas e recebe abraço de Cláudio Ramos

Hoje às 10:02

Namorado de Sara Santos aborda o tema dos vícios: “Ela tem estado melhor”

Hoje às 11:31

Esta é a opinião do filho de 16 anos de Filipe Delgado no que toca à prestação do pai na “1.ª Companhia”

21 jan, 11:52

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

Há 33 min

Este doce é um fenómeno europeu há décadas: leva poucos ingredientes, é fácil de fazer e fica incrível

Ontem às 10:42

Não acredita que esta massa custa menos de 2€? Nós testámos e aprovámos

21 jan, 14:00

Muitos cometem este erro ao fazer arroz de pato. Cozinheira explica como evitar

20 jan, 16:45

Fotos

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

Há 33 min

Não era vista há dois anos. Quando a porta de casa se abriu, a descoberta deixou todos em choque

Há 1h e 11min

Poucos sabem, mas estas 9 peças de roupa devem ser evitadas ao conduzir

Há 1h e 33min

Filho de Sara Santos fala da dor que a família vive após a perda gestacional: «A minha irmã não está a descansar»

Há 1h e 45min