É concorrente da "1.ª Companhia", mas antes de entrar alterou o rosto. Veja como está diferente

Ela deu que falar recentemente por entrar no Big Brother Verão e agora aventura-se num novo desafio.

Kina é uma das concorrentes de "1.ª Companhia", o novo programa da TVI, mas antes de entrar no desafio decidiu fazer uma mudança importante na sua vida. No final de 2025, a antiga estilista e ex-concorrente do Big Brother Verão submeteu-se a uma cirurgia plástica com o objetivo de entrar em 2026 rejuvenescida.

Sem filtros nem reservas, Kina partilhou nas redes sociais todo o processo de recuperação, mostrando o rosto inchado, com nódoas negras e ligaduras. «Eu tenho coragem de mostrar. Esta sou eu», escreveu, numa atitude que muitos elogiaram pela transparência.

Em entrevista à SELFIE, explicou que a decisão foi motivada por um período de grande desgaste emocional. «Cuidar de uma pessoa com cancro, perder dois irmãos e uma sobrinha… o sofrimento marca-nos. Marca a cara, a alma, tudo», confessou, admitindo que só se apercebeu do impacto quando começou a ver imagens suas.

Depois da participação no reality show da TVI, Kina decidiu recuperar a sua imagem e o seu bem-estar. O procedimento incluiu um lifting facial, realizado em duas fases, e foi oferecido por um amigo próximo. Apesar de admitir que a recuperação não foi fácil, garante estar satisfeita com o resultado.

Fiel ao seu estilo frontal, rematou sem rodeios: «Sou muito verdadeira. Se fiz um lifting, fiz mesmo. Não tenho medo de mostrar cicatrizes ou nódoas negras. Sou assim, transparente».

Agora, Kina entra em A Primeira Companhia assumindo-se renovada, por fora e por dentro, e pronta para um novo capítulo da sua vida.