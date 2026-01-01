É concorrente da "1.ª Companhia", mas antes de entrar alterou o rosto. Veja como está diferente

  • Dois às 10
  • Há 3h e 13min

Ela deu que falar recentemente por entrar no Big Brother Verão e agora aventura-se num novo desafio.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Kina é uma das concorrentes de "1.ª Companhia", o novo programa da TVI, mas antes de entrar no desafio decidiu fazer uma mudança importante na sua vida. No final de 2025, a antiga estilista e ex-concorrente do Big Brother Verão submeteu-se a uma cirurgia plástica com o objetivo de entrar em 2026 rejuvenescida.

Sem filtros nem reservas, Kina partilhou nas redes sociais todo o processo de recuperação, mostrando o rosto inchado, com nódoas negras e ligaduras. «Eu tenho coragem de mostrar. Esta sou eu», escreveu, numa atitude que muitos elogiaram pela transparência.

Em entrevista à SELFIE, explicou que a decisão foi motivada por um período de grande desgaste emocional. «Cuidar de uma pessoa com cancro, perder dois irmãos e uma sobrinha… o sofrimento marca-nos. Marca a cara, a alma, tudo», confessou, admitindo que só se apercebeu do impacto quando começou a ver imagens suas.

Depois da participação no reality show da TVI, Kina decidiu recuperar a sua imagem e o seu bem-estar. O procedimento incluiu um lifting facial, realizado em duas fases, e foi oferecido por um amigo próximo. Apesar de admitir que a recuperação não foi fácil, garante estar satisfeita com o resultado.

Fiel ao seu estilo frontal, rematou sem rodeios: «Sou muito verdadeira. Se fiz um lifting, fiz mesmo. Não tenho medo de mostrar cicatrizes ou nódoas negras. Sou assim, transparente».

Agora, Kina entra em A Primeira Companhia assumindo-se renovada, por fora e por dentro, e pronta para um novo capítulo da sua vida.

Temas: 1.ª companhia Kina Maria Botelho Moniz Dois às 10

Fora do Estúdio

Filho de concorrente da "1.ª Companhia" soma elogios sempre que aparece: «Os olhos azuis mais lindos»

Há 2h e 36min

Sara Santos, concorrente da 1.ª Companhia, guarda as cinzas da filha em casa: «Não faz sentido estar ao sol, ao frio e à chuva»

Há 3h e 5min

Finalistas do Secret Story veem pela primeira vez pedido de casamento de Zé a Liliana. As reações falam por si

31 dez 2025, 09:24

Zé recorda palavras de Cristina Ferreira e mostra como o ano mudou sem Liliana: «És o grande vencedor»

31 dez 2025, 08:54

Internado, Ruy de Carvalho faz pedido à família que está a emocionar os fãs

30 dez 2025, 14:49

Família de Ruy de Carvalho emite novo comunicado sobre o estado de saúde do ator

30 dez 2025, 13:58

Concorrentes do Secret Story descobrem o que aconteceu no mundo. E há uma notícia que os deixou de 'queixo caído'

30 dez 2025, 09:19
MAIS

Mais Vistos

Taróloga prevê futuro da relação de Pedro Jorge e Marisa

30 dez 2025, 11:08

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez 2025, 11:25

Signos Balança, Escorpião e Sagitário: saiba as previsões dos signos para 2026

30 dez 2025, 10:53

Carneiro, Touro e Gémeos: saiba as previsões dos signos para 2026

30 dez 2025, 10:41

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Receita para este Natal: Bacalhau com broa à moda de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha

21 dez 2025, 10:23

Do arroz doce aos sonhos, estas são as receitas que vai querer fazer este Natal

20 dez 2025, 12:52

Fotos

Filho de concorrente da "1.ª Companhia" soma elogios sempre que aparece: «Os olhos azuis mais lindos»

Há 2h e 36min

Sara Santos, concorrente da 1.ª Companhia, guarda as cinzas da filha em casa: «Não faz sentido estar ao sol, ao frio e à chuva»

Há 3h e 5min

É concorrente da "1.ª Companhia", mas antes de entrar alterou o rosto. Veja como está diferente

Há 3h e 13min

Acabou-se andar com fios atrás: este aspirador tipo Dyson custa menos de 100 euros e chega a todo o lado

Há 3h e 22min