Filho de concorrente da "1.ª Companhia" soma elogios sempre que aparece: «Os olhos azuis mais lindos»

Filho de um dos concorrentes de A Primeira Companhia, Martim tem apenas seis anos, mas já conquistou o público com a sua ternura natural e os inconfundíveis olhos azuis sempre que surge em imagens partilhadas pela família.

É concorrente de "1.ª Companhia", mas quem tem roubado atenções nas redes sociais é o filho. Martim, de apenas seis anos, tornou-se um verdadeiro fenómeno junto do público, conquistando seguidores desde muito cedo com a sua doçura e, sobretudo, com os inconfundíveis olhos azuis.

Fruto da relação já terminada entre Manuel Melo e Sofia Fernandes, o menino cresce rodeado de carinho e não passa despercebido sempre que surge em imagens partilhadas pela família. Desde bebé que desperta reações entusiásticas, acumulando elogios pela sua expressividade e ternura natural.

Hoje, Martim continua a encantar quem o acompanha e mostra-se como um dos maiores apoiantes do pai, vivendo com entusiasmo este novo desafio televisivo. A cumplicidade entre ambos é evidente e tem sido amplamente destacada pelos fãs nas redes sociais.

Agora, o ator enfrenta uma nova aventura com o olhar atento do filho.

 

