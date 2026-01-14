Pedro Barroso agradecido à TVI: «Esta casa deu-me a oportunidade de ir para um centro de tratamento»

  • Hoje às 16:02

Após abandonar a «1.ª Companhia», Pedro Barroso esteve no «Dois às 10» e abriu o coração ao recordar o apoio decisivo que recebeu da TVI num dos momentos mais difíceis da sua vida, mostrando-se profundamente grato à estação por uma oportunidade que, segundo o próprio, mudou o seu percurso.

Pedro Barroso esteve à conversa com Cláudio Ramos no programa Dois às 10, depois de ter desistido da 1.ª Companhia, e deixou palavras de profunda gratidão à TVI, recordando um momento marcante do seu passado pessoal.

Durante a entrevista, o ator sublinhou que a sua ligação ao canal vai muito além da experiência no reality show, revelando que a estação teve um papel determinante num período delicado da sua vida. “Se eu ganhasse o prémio, ele não iria para as minhas mãos”, começou por explicar, antes de justificar a razão.

“Uma parte iria para o IPO, onde salvaram o meu sobrinho, e outra iria para esta casa, a TVI”, afirmou, emocionado. Pedro Barroso fez questão de explicar o motivo do reconhecimento ao canal: “Porque a TVI deu-me a oportunidade de ir para um centro de tratamento há sete anos”, confidenciou, deixando claro que nunca esqueceu esse apoio.

O ator reforçou que esse gesto marcou profundamente o seu percurso e a forma como encara hoje a vida, sublinhando que ajudar quem precisa é um dos valores que mais defende. “Parte desse dinheiro seria sempre para ajudar pessoas que precisam desse tipo de tratamentos”, acrescentou.

Recorde-se que Pedro Barroso decidiu abandonar a 1.ª Companhia por motivos de saúde física.

