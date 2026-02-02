Bebé a caminho? Cristina Ferreira comenta teste de gravidez de Noélia

O tema que está a gerar muita curiosidade foi comentado no «Dois às 10».

A possibilidade de Noélia estar grávida está a gerar cada vez mais curiosidade dentro e fora da ‘1ª Companhia’. A suspeita ganhou força nos últimos dias e a própria recruta já admite essa hipótese, estando previsto que realize um teste de gravidez esta segunda-feira.

O tema esteve em destaque na manhã desta segunda-feira no ‘Dois às 10’, enquanto se comentavam os acontecimentos da gala do reality show. Gonçalo Quinaz, grande amigo de Noélia, não escondeu a convicção de que a gravidez pode mesmo ser uma realidade.

“Nunca ouviram dizer que a gravidez faz bem às mulheres? Pode ser o caso”, atirou o comentador, confirmando ainda que o teste será feito nas próximas horas, o que poderá esclarecer definitivamente a situação.

Cristina Ferreira também se pronunciou sobre o assunto e concordou que a hipótese não deve ser descartada. A apresentadora fez contas ao tempo e aos possíveis sintomas, explicando que tudo pode bater certo com uma gravidez em fase inicial. “Pode, então não pode? Só ao fim de três ou quatro semanas é que se começa a sentir alguma coisa…”.

Até que o teste seja realizado, a dúvida mantém-se, aumentando a expectativa em torno de Noélia e do que poderá estar prestes a ser revelado na ‘1ª Companhia’.