Bebé a caminho? Cristina Ferreira comenta teste de gravidez de Noélia

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:16

O tema que está a gerar muita curiosidade foi comentado no «Dois às 10».

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A possibilidade de Noélia estar grávida está a gerar cada vez mais curiosidade dentro e fora da ‘1ª Companhia’. A suspeita ganhou força nos últimos dias e a própria recruta já admite essa hipótese, estando previsto que realize um teste de gravidez esta segunda-feira.

O tema esteve em destaque na manhã desta segunda-feira no ‘Dois às 10’, enquanto se comentavam os acontecimentos da gala do reality show. Gonçalo Quinaz, grande amigo de Noélia, não escondeu a convicção de que a gravidez pode mesmo ser uma realidade.

“Nunca ouviram dizer que a gravidez faz bem às mulheres? Pode ser o caso”, atirou o comentador, confirmando ainda que o teste será feito nas próximas horas, o que poderá esclarecer definitivamente a situação.

Cristina Ferreira também se pronunciou sobre o assunto e concordou que a hipótese não deve ser descartada. A apresentadora fez contas ao tempo e aos possíveis sintomas, explicando que tudo pode bater certo com uma gravidez em fase inicial. “Pode, então não pode? Só ao fim de três ou quatro semanas é que se começa a sentir alguma coisa…”.

Até que o teste seja realizado, a dúvida mantém-se, aumentando a expectativa em torno de Noélia e do que poderá estar prestes a ser revelado na ‘1ª Companhia’.

Temas: 1.ª Companhia Reality Show Noelia Cristina Ferreira

A Não Perder

Gerador a diesel para emergências alimenta frigorífico, iluminação e equipamentos essenciais

Hoje às 17:46

“Deveria ser proibido”. Especialista alerta para um dos cafés mais populares em Portugal

Hoje às 17:00

Tire a máquina de lavar da cozinha. Especialista alerta porquê

Hoje às 16:00

Beatriz tem 6 anos e luta contra uma leucemia. A quimioterapia deixou de fazer efeito e a mãe agarra-se à única chance de a salvar

Hoje às 15:53

É possível ter uma pele luminosa após os 40 anos. Veja como as japonesas fazem

Hoje às 15:00

Fora da «1.ª Companhia», Sara Santos fica surpreendida ao ver imagens de concorrente: «Não percebo o objetivo»

Hoje às 14:53

Carlos Afonso fala sobre a separação de Alice Alves e revela reação da filha: «Começou a perceber...»

Hoje às 14:02
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira comenta possibilidade de Noélia estar grávida: "Só a partir de quatro ou cinco semanas..."

Hoje às 11:07

Sara Santos sobre atitude de recrutas na "1.ª Companhia”: “Eu não queria dizer isto, mas…”

Hoje às 11:46

Sara Santos mostra-se surpreendida ao assistir conversas paralelas que existiam na «1.ª Companhia»: «Estou a ver pela primeira vez»

Hoje às 11:52

Gonçalo Quinaz contesta expulsão de Sara Santos: “Tanto a Sara como a Noélia foram melhores recrutas que o Melo e o Rui Freitas”

Hoje às 10:29

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Este doce é um fenómeno europeu há décadas: leva poucos ingredientes, é fácil de fazer e fica incrível

22 jan, 10:42

Fora do Estúdio

É aqui que Cristina Ferreira recarrega energias todos os fins de semana: «As saudades que eu tinha disto»

Hoje às 09:33

Agência funerária de Marcelo Palma organiza funeral do pai de famoso comentador da TVI

30 jan, 09:27

Cristina Ferreira sentiu os efeitos da depressão Kristin: «Não consegui»

28 jan, 14:36

Proximidade entre Francisco Monteiro e Márcia Soares é cada vez mais evidente: «Derreti com a última foto»

27 jan, 16:11

Fotos

Gerador a diesel para emergências alimenta frigorífico, iluminação e equipamentos essenciais

Hoje às 17:46

“Deveria ser proibido”. Especialista alerta para um dos cafés mais populares em Portugal

Hoje às 17:00

Tire a máquina de lavar da cozinha. Especialista alerta porquê

Hoje às 16:00

Beatriz tem 6 anos e luta contra uma leucemia. A quimioterapia deixou de fazer efeito e a mãe agarra-se à única chance de a salvar

Hoje às 15:53