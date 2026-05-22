Rui Freitas vive momento especial com a enfermeira Catarina: «Para a vida inteira»

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Rui Freitas voltou a fazer as delícias dos fãs da “1.ª Companhia” ao partilhar um novo vídeo nas redes sociais ao lado de Catarina Gonçalves, uma das enfermeiras mais recordadas do reality show da TVI.

O vencedor do programa publicou um vídeo no Instagram onde surge com Catarina em Vizela, mostrando-lhe uma das tradições mais conhecidas da cidade. Segundo a lenda, quem coloca o dedo na famosa bica fica ligado a Vizela para sempre.

Na legenda da publicação, Rui Freitas escreveu: “A lenda diz que quem põe o dedo na bica fica ligado a Vizela para sempre... e eu tratei de garantir que ganhei uma amiga para a vida inteira”.

Depois de Catarina Gonçalves colocar o dedo na água, Rui não escondeu a boa disposição e brincou: “Vamos ser amigos para sempre”, antes de dar um beijinho na cara da antiga companheira do programa.

O momento rapidamente conquistou os seguidores e despertou a nostalgia dos fãs da “1.ª Companhia”, que não esconderam o carinho pela cumplicidade entre os dois.

Recorde-se que, ainda durante a participação no programa, chegaram a circular rumores de uma possível aproximação entre Rui Freitas e Catarina Gonçalves, depois de o ex-recruta demonstrar algum interesse pela enfermeira.

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